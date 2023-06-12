В Ижевске в День города возложили цветы к памятнику основателю оружейного завода Андрею Дерябину

Празднование Дня России и Дня города в Ижевске 12 июня началось с возложения цветов к усыпальнице основателя Ижевского оружейного завода Андрея Дерябина. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в церемонии приняли участие депутат Госдумы РФ Олег Гарин, заместитель председателя городской думы Ижевска Николай Швецов и исполняющие обязанности заместителей главы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков и Вера Решетникова. На торжественный митинг собрались Почетные граждане города, депутаты гордумы, представители муниципалитета и горожане.

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«В нашем городе, Городе трудовой доблести, есть замечательная традиция, когда мы начинаем праздновать День России и День Ижевска у памятника Андрею Федоровичу Дерябину. Благодаря таланту этого человека наш город уже более 200 лет по праву считается кузницей оружия, оплотом нашей страны. И сегодня это особенно важно»,— отметил Олег Гарин.

Напомним, именно Андрей Дерябин выбрал Ижевск для строительства оружейного завода на базе уже существовавшего с 1760 года железоковательного. 10 июня 1807 года торжественным открытием Оружейной конторы было положено начало строительства нового завода.

«Мы свято чтим традиции Ижевска, но самое главное — то, что мы переживаем в своей душе, то, как мы ощущаем себя в нашем городе. Бесценно то, что каждый из нас стремится изменить свой город, внести свой вклад в его счастливое будущее»,— сказал Дмитрий Чистяков.

В начале мероприятия состоялось шествие по набережной в сопровождении ансамбля барабанщиц. На акватории пруда теплоход, украшенный флагами России, Удмуртии и Ижевска, дал торжественный гудок. У памятника Андрею Дерябину выступили артисты вокально-эстрадной студии «Мечта» Дома детского творчества Первомайского района, ансамбля хореографических миниатюр «Ровесники» и ансамбля бального танца «Реверанс».

Подробнее о мероприятиях Дня России и Дня города в Ижевске читайте в афише «Ъ-Удмуртия».