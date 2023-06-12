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В Ижевске в День города возложили цветы к памятнику основателю оружейного завода Андрею Дерябину

Празднование Дня России и Дня города в Ижевске 12 июня началось с возложения цветов к усыпальнице основателя Ижевского оружейного завода Андрея Дерябина. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в церемонии приняли участие депутат Госдумы РФ Олег Гарин, заместитель председателя городской думы Ижевска Николай Швецов и исполняющие обязанности заместителей главы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков и Вера Решетникова. На торжественный митинг собрались Почетные граждане города, депутаты гордумы, представители муниципалитета и горожане.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«В нашем городе, Городе трудовой доблести, есть замечательная традиция, когда мы начинаем праздновать День России и День Ижевска у памятника Андрею Федоровичу Дерябину. Благодаря таланту этого человека наш город уже более 200 лет по праву считается кузницей оружия, оплотом нашей страны. И сегодня это особенно важно»,— отметил Олег Гарин.

Напомним, именно Андрей Дерябин выбрал Ижевск для строительства оружейного завода на базе уже существовавшего с 1760 года железоковательного. 10 июня 1807 года торжественным открытием Оружейной конторы было положено начало строительства нового завода.

«Мы свято чтим традиции Ижевска, но самое главное — то, что мы переживаем в своей душе, то, как мы ощущаем себя в нашем городе. Бесценно то, что каждый из нас стремится изменить свой город, внести свой вклад в его счастливое будущее»,— сказал Дмитрий Чистяков.

В начале мероприятия состоялось шествие по набережной в сопровождении ансамбля барабанщиц. На акватории пруда теплоход, украшенный флагами России, Удмуртии и Ижевска, дал торжественный гудок. У памятника Андрею Дерябину выступили артисты вокально-эстрадной студии «Мечта» Дома детского творчества Первомайского района, ансамбля хореографических миниатюр «Ровесники» и ансамбля бального танца «Реверанс».

Подробнее о мероприятиях Дня России и Дня города в Ижевске читайте в афише «Ъ-Удмуртия».

Фотогалерея

День города, «Гырон Быдтон», «Корбан», «Сабантуй» и не только

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10 июня в Глазове отмечали 345-летие города, начали празднование 9 июня в парке Горького. В парке для молодежи прошла вечеринка от императрицы Екатерины II, которая в 1780 году даровала Глазову статус города

10 июня в Глазове отмечали 345-летие города, начали празднование 9 июня в парке Горького. В парке для молодежи прошла вечеринка от императрицы Екатерины II, которая в 1780 году даровала Глазову статус города

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В День города одним из ключевых событий стало карнавальное шествие, в котором традиционно принимают участие трудовые коллективы предприятий города, творческие коллективы, образовательные организации. Шествие рассказало историю становления и развития города через знаменательные даты, узнаваемые имена и почитаемые события

В День города одним из ключевых событий стало карнавальное шествие, в котором традиционно принимают участие трудовые коллективы предприятий города, творческие коллективы, образовательные организации. Шествие рассказало историю становления и развития города через знаменательные даты, узнаваемые имена и почитаемые события

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На церемонии открытия председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов поздравил горожан с 345-летием Глазова

На церемонии открытия председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов поздравил горожан с 345-летием Глазова

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10 июня в Сарапуле прошли торжества, посвященные Дню города. На стадионе оздоровительного центра «Сокол» состоялось традиционное массовое театрализованное представления «Сарапул — мы вместе!»

10 июня в Сарапуле прошли торжества, посвященные Дню города. На стадионе оздоровительного центра «Сокол» состоялось традиционное массовое театрализованное представления «Сарапул — мы вместе!»

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В этом году программа была посвящена Году педагога и наставника, а также Году молодежи, включала исторический парад коллективов и организаций-юбиляров Сарапула

В этом году программа была посвящена Году педагога и наставника, а также Году молодежи, включала исторический парад коллективов и организаций-юбиляров Сарапула

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В преддверии празднования Дня города конкурсная комиссия определила победителей ежегодного конкурса «Человек года»

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Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Феерическое водное шоу в акватории Камы вызвало множество восторженных аплодисментов, подобная программа в городе состоялась впервые на массовом празднике. На флайбордах — досках, оснащенных двумя соплами — экстремалы поднимались на высоту до 20 метров над водой и демонстрировали различные трюки

Феерическое водное шоу в акватории Камы вызвало множество восторженных аплодисментов, подобная программа в городе состоялась впервые на массовом празднике. На флайбордах — досках, оснащенных двумя соплами — экстремалы поднимались на высоту до 20 метров над водой и демонстрировали различные трюки

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

10 июня в деревне Трактор Можгинского района прошел районный «Гырон Быдтон». Это один из праздников весенне-летнего цикла молений удмуртов о предстоящем урожае. Его название буквально переводится с удмуртского языка как «конец пахоты». Традиционно праздник проводят во время цветения лугов. «На торжестве чествовали работников сельского хозяйства и тех, кто посвятил себя служению земле. Мы отдаем дань глубочайшего уважения труду сельчан, которые своими руками растят и убирают хлеб, заботятся о том, чтобы в каждой семье был достаток на столе»,— написал во «ВКонтакте» министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров

10 июня в деревне Трактор Можгинского района прошел районный «Гырон Быдтон». Это один из праздников весенне-летнего цикла молений удмуртов о предстоящем урожае. Его название буквально переводится с удмуртского языка как «конец пахоты». Традиционно праздник проводят во время цветения лугов. «На торжестве чествовали работников сельского хозяйства и тех, кто посвятил себя служению земле. Мы отдаем дань глубочайшего уважения труду сельчан, которые своими руками растят и убирают хлеб, заботятся о том, чтобы в каждой семье был достаток на столе»,— написал во «ВКонтакте» министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров

Фото: Эдуард Петров, vk.com

В Юкаменском районе праздник «Гырон Быдтон» прошел в деревне Новоелово. «Зажигательные танцы, русские, татарские и удмуртские эстрадные и народные песни, национальная кухня, конкурсы, молодецкая удаль, интересная программа, солнечная ясная погода, хорошее настроение — все это в благодарность нашим селянам за преданность своему делу, за их каждодневный самоотверженный труд, за хорошие результаты в работе, за любовь к земле и своей малой родине!»,— написал во «ВКонтакте» глава района Константин Бельтюков

В Юкаменском районе праздник «Гырон Быдтон» прошел в деревне Новоелово. «Зажигательные танцы, русские, татарские и удмуртские эстрадные и народные песни, национальная кухня, конкурсы, молодецкая удаль, интересная программа, солнечная ясная погода, хорошее настроение — все это в благодарность нашим селянам за преданность своему делу, за их каждодневный самоотверженный труд, за хорошие результаты в работе, за любовь к земле и своей малой родине!»,— написал во «ВКонтакте» глава района Константин Бельтюков

Фото: Константин Бельтюков, vk.com

11 июня в деревне Качкашур Глазовского района бесермяне Удмуртии отметили национальный праздник «Корбан». Участниками гуляний стали делегации и творческие коллективы районов республики с компактным проживанием бесермян

11 июня в деревне Качкашур Глазовского района бесермяне Удмуртии отметили национальный праздник «Корбан». Участниками гуляний стали делегации и творческие коллективы районов республики с компактным проживанием бесермян

Фото: Эдуард Петров, vk.com

Начался праздник с чествования коня-труженика и обязательного обрядового застолья «Возьвыл жoк», а также награждения активистов, внесших значительный вклад в развитие бесермянской культуры. Все гости смогли угоститься настоящей обрядовой кашей и увидеть ритуал освящения блюда.

Начался праздник с чествования коня-труженика и обязательного обрядового застолья «Возьвыл жoк», а также награждения активистов, внесших значительный вклад в развитие бесермянской культуры. Все гости смогли угоститься настоящей обрядовой кашей и увидеть ритуал освящения блюда.

Фото: Эдуард Петров, vk.com

10 июня в Ижевске прошел День двора. Жители 24 дворов решили организовать праздник для себя и своих соседей. Так дворовый праздник отметили жители домов по ул. Оружейника Драгунова, 80, 66 и ул. Баранова, 83

10 июня в Ижевске прошел День двора. Жители 24 дворов решили организовать праздник для себя и своих соседей. Так дворовый праздник отметили жители домов по ул. Оружейника Драгунова, 80, 66 и ул. Баранова, 83

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В Граховском районе отметили День России и 210-летие со дня образования села Грахово

В Граховском районе отметили День России и 210-летие со дня образования села Грахово

Фото: пресс-служба администрации Граховского района

В Воткинске отметили Сабантуй - праздник окончания посевных работ у татар

В Воткинске отметили Сабантуй - праздник окончания посевных работ у татар

Фото: пресс-служба администрации Воткинска

В Ижевске день города празднуют 12 июня. По традиции мероприятия начинаются с чествования Андрея Дерябина, основателя Ижевского оружейного завода. На торжественный митинг у памятника Дерябину на набережной пруда собрались Почетные граждане города Ижевска, депутаты Городской думы Ижевска, представители муниципалитета, жители.

В Ижевске день города празднуют 12 июня. По традиции мероприятия начинаются с чествования Андрея Дерябина, основателя Ижевского оружейного завода. На торжественный митинг у памятника Дерябину на набережной пруда собрались Почетные граждане города Ижевска, депутаты Городской думы Ижевска, представители муниципалитета, жители.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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10 июня в Глазове отмечали 345-летие города, начали празднование 9 июня в парке Горького. В парке для молодежи прошла вечеринка от императрицы Екатерины II, которая в 1780 году даровала Глазову статус города

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В День города одним из ключевых событий стало карнавальное шествие, в котором традиционно принимают участие трудовые коллективы предприятий города, творческие коллективы, образовательные организации. Шествие рассказало историю становления и развития города через знаменательные даты, узнаваемые имена и почитаемые события

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На церемонии открытия председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов поздравил горожан с 345-летием Глазова

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

10 июня в Сарапуле прошли торжества, посвященные Дню города. На стадионе оздоровительного центра «Сокол» состоялось традиционное массовое театрализованное представления «Сарапул — мы вместе!»

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

В этом году программа была посвящена Году педагога и наставника, а также Году молодежи, включала исторический парад коллективов и организаций-юбиляров Сарапула

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

В преддверии празднования Дня города конкурсная комиссия определила победителей ежегодного конкурса «Человек года»

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Феерическое водное шоу в акватории Камы вызвало множество восторженных аплодисментов, подобная программа в городе состоялась впервые на массовом празднике. На флайбордах — досках, оснащенных двумя соплами — экстремалы поднимались на высоту до 20 метров над водой и демонстрировали различные трюки

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

10 июня в деревне Трактор Можгинского района прошел районный «Гырон Быдтон». Это один из праздников весенне-летнего цикла молений удмуртов о предстоящем урожае. Его название буквально переводится с удмуртского языка как «конец пахоты». Традиционно праздник проводят во время цветения лугов. «На торжестве чествовали работников сельского хозяйства и тех, кто посвятил себя служению земле. Мы отдаем дань глубочайшего уважения труду сельчан, которые своими руками растят и убирают хлеб, заботятся о том, чтобы в каждой семье был достаток на столе»,— написал во «ВКонтакте» министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров

Фото: Эдуард Петров, vk.com

В Юкаменском районе праздник «Гырон Быдтон» прошел в деревне Новоелово. «Зажигательные танцы, русские, татарские и удмуртские эстрадные и народные песни, национальная кухня, конкурсы, молодецкая удаль, интересная программа, солнечная ясная погода, хорошее настроение — все это в благодарность нашим селянам за преданность своему делу, за их каждодневный самоотверженный труд, за хорошие результаты в работе, за любовь к земле и своей малой родине!»,— написал во «ВКонтакте» глава района Константин Бельтюков

Фото: Константин Бельтюков, vk.com

11 июня в деревне Качкашур Глазовского района бесермяне Удмуртии отметили национальный праздник «Корбан». Участниками гуляний стали делегации и творческие коллективы районов республики с компактным проживанием бесермян

Фото: Эдуард Петров, vk.com

Начался праздник с чествования коня-труженика и обязательного обрядового застолья «Возьвыл жoк», а также награждения активистов, внесших значительный вклад в развитие бесермянской культуры. Все гости смогли угоститься настоящей обрядовой кашей и увидеть ритуал освящения блюда.

Фото: Эдуард Петров, vk.com

10 июня в Ижевске прошел День двора. Жители 24 дворов решили организовать праздник для себя и своих соседей. Так дворовый праздник отметили жители домов по ул. Оружейника Драгунова, 80, 66 и ул. Баранова, 83

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В Граховском районе отметили День России и 210-летие со дня образования села Грахово

Фото: пресс-служба администрации Граховского района

В Воткинске отметили Сабантуй - праздник окончания посевных работ у татар

Фото: пресс-служба администрации Воткинска

В Ижевске день города празднуют 12 июня. По традиции мероприятия начинаются с чествования Андрея Дерябина, основателя Ижевского оружейного завода. На торжественный митинг у памятника Дерябину на набережной пруда собрались Почетные граждане города Ижевска, депутаты Городской думы Ижевска, представители муниципалитета, жители.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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