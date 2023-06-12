Во время обстрела белгородского села ВСУ повредили сельхозпредприятие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела 12 июня со стороны Украины окраин села Вязовое Краснояружского района. По его данным, пострадавших нет, повреждения получило местное агропредприятие.

В частности, осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия. «Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия»,- написал в соцсетях глава региона.

За 10 июня по Белгородской области со стороны Украины было выпущено почти 180 единиц боеприпасов, а уже 11 июня примерно в три раза меньше.

Владимир Зоркий