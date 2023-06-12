Bloomberg: ЕС рассматривает возможность хранения газа в украинских ПХГ

Европейские чиновники рассматривают вариант хранения излишек газа в хранилищах на Украине, в том числе в Бильче-Волицко-Угерском, вмещающем до 17 млрд куб. м топлива. По данным Bloomberg, это связано с тем, что хранилища в Европе могут быть заполнены в ближайшие месяцы.

Построенное в 1990 году Бильче-Волицко-Угерское хранилище активно использовалось европейскими компаниями и Россией до начала военной операции. Долгое время европейские компании не хотели концентрировать запасы газа на Украине из-за продолжающихся боевых действий. Однако на фоне заполнения собственных газовых хранилищ компании начали рассматривать такую возможность.

«Украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками Евросоюза»,— приводит Bloomberg заявление немецкой коммунальной компании RWE AG.

Агентство отмечает, что в настоящее время европейские газовые хранилища заполнены более чем на 70%, а хранение части топлива на Украине может предотвратить его переизбыток в ближайшие месяцы. Однако, чтобы хранение газа на Украине стало «жизнеспособным», его стоимость должна снизиться.

«Украинский рынок предлагает хранение по фиксированной ставке, что делает хранение газа в Украине очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом»,— считает глава отдела европейских торговых операций в Швейцарии Марко Заальфранк.

Бильче-Волицко-Угерское хранилище способно вместить в четыре раза больше природного газа, чем крупнейшее хранилище в Германии, подчеркивает Bloomberg. Также эксперты отмечают, что это хранилище будет легко подключить к европейским энергосистемам из-за долгосрочной роли Украины в качестве транзитного маршрута.

По данным агентства, кроме Бильче-Волицко-Угерского хранилища европейские компании рассматривают и другие варианты. Все они расположены в «относительной безопасности» на глубине 2 км под землей и способны вместить более 30 млрд куб. м газа.

Всего в систему подземных хранилищ «Укртрансгаза» входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (проектной емкостью 17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м). Еще два ПХГ — Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м) — находятся на подконтрольной России территории ЛНР.

Милена Костерева