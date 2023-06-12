Комздрав: заболеваемость диабетом в Петербурге выросла в пять раз за полвека

За последние 50 лет заболеваемость сахарным диабетом в Санкт-Петербурге выросла в пять раз, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению. К 1 января 2023 года в городе зарегистрировали 168 115 пациентов с этим заболеванием.

«Подавляющее большинство (92%) пациентов составляют больные сахарным диабетом второго типа. Практически все (99%) инсулинзависимые пациенты в Санкт-Петербурге получают терапию самыми современными препаратами аналоговых инсулинов»,— говорится в сообщении. Причиной роста заболеваемости в комздраве назвали не только фактическое увеличение частоты выявления, но и увеличение продолжительности жизни петербуржцев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге возникла нехватка вакцин от клещевого энцефалита.

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