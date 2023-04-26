В Петербурге возникла нехватка вакцин от клещевого энцефалита

В городских поликлиниках отсутствует нужное количество вакцин от клещевого энцефалита. Весной 2024 года эксперты отмечают повышенный спрос на прививки, пишет 26 апреля «Деловой Петербург».

Как рассказали в Комздраве, вакцины для учреждений закупают администрации районов. При этом на каждого человека положено два компонента. Начинать вакцинацию медики советуют за полтора месяца до выезда в эпидемическую зону по клещевому энцефалиту. Отсутствие компонентов для прививок подтвердили в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» и в «Городская поликлиника №54». В частных клиниках же вакцины все еще ставят.

В администрации Калининского района отрицают существование проблемы. Там рассказали, что в 2023 году было закуплено 6680 доз для взрослых и 1570 доз для детей. В Петродворцовом районе также утверждают, что потребность удовлетворена в полном объеме. В Василеостровском же признали, что проблема присутствует, и рассказали, что ожидают подведения итогов аукциона на закупку новой партии компонентов.

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