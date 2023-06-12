В Краснодарском крае за сутки в пожарах погибли четыре человека

С 10 по 11 июня в Краснодарском крае в пожарах погибли четыре человека, включая ребенка, следует из сводок МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 35.mchs.gov.ru Фото: 35.mchs.gov.ru

Рано утром 11 июня в гостевом доме на улице Мира в Ейске произошел пожар, который унес жизни членов семьи из Владимирской области. Погибли отец семейства, мать и 12-летний мальчик. Двух девочек (10 лет и два года) удалось спасти. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели супругов с ребенком.

Накануне ночью в Армавире на улице Тургенева загорелся двухэтажный частный дом. В огне погиб мужчина.

Причины возгорания устанавливаются.

Еще один крупный пожар произошел ночью 11 июня впоселке Агой Туапсинского района. Спасатели эвакуировали девять человек из горящего двухэтажного дома.

Наталья Решетняк

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