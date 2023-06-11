Спасатели эвакуировали 9 человек из горящего дома в поселке Агой Туапсинского района

В поселке Агой Туапсинского района эвакуировали девять человек из горящего двухэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 11 июня в 01:18. Прибывшие к месту происшествия пожарные установили, что площадь пожара в здании на улице Центральной составила 180 кв. м. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 2:51. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли 16 человек и пять единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.

Анастасия Донскова

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