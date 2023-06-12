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Свердловского военного удалось вернуть из украинского плена

Военного из Свердловской области удалось вернуть из украинского плена, сообщила уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

Как сообщил Telegram-канал «Не для протокола», который считают близким к администрации губернатора, вместе с другими 94 обменянными военнопленными свердловчанин пройдет реабилитацию в госпитале. «В плену находятся еще минимум пять свердловчан»,— сказано в сообщении.

Напомним, ранее из украинского плена удалось вернуть четверых жителей Карпинска, Краснотурьинска, Ханты-Мансийска и Екатеринбурга.

Полина Хабарова

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