Глава Удмуртии поздравил жителей республики с Днем России

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днем России. Свое видеообращение он опубликовал на своих страницах в соцсетях.

«Начать хочу с замечательных слов удмуртского поэта Флора Васильева: "И для меня бы не было России без маленькой Удмуртии моей". Как говорит наш президент, сила и достоинство России складываются из успехов регионов. Сегодня, когда наши ценности, историю, достижения пытаются отрицать, нам особенно важно приложить все усилия для процветания нашей республики и страны. Благодарю всех жителей Удмуртии за работу. Трудом учителей, врачей, заводчан, аграриев, предпринимателей, успехами ученых, победами спортсменов, проектами нашей талантливой молодежи мы делаем страну сильнее. Благодарю всех наших активных граждан за инициативы»,— сказал глава Удмуртии.

Он отметил, что меняя пространство вокруг себя, реализуя разные проекты граждане делают страну комфортной. Александр Бречалов поблагодарил всех неравнодушных людей за готовность помочь, подключиться к общему делу. «Мы делаем страну единой»,— добавил глава региона.

Напомним, сегодня в Ижевске также отмечается День города. Основные мероприятия — в афише «Ъ-Удмуртия».

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