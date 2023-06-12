В Австралии в ДТП с автобусом погибли 10 человек

В результате ДТП с участием автобуса на востоке Австралии погибли 10 человек, еще 25 получили ранения, сообщила полиция. По предварительным данным, причиной мог стать сильный туман, передает ABC.

ДТП произошло на автомагистрали, ведущей в Сидней. у съезда в город Грета. Автобус вез гостей со свадьбы. В результате аварии он перевернулся и вылетел на обочину. Для эвакуации пассажиров задействовали вертолеты.

58-летний водитель автобуса был задержан, и, как ожидается, ему предъявят обвинения. По какой конкретно статье, не уточняется. Из 25 пострадавших 21 человек был госпитализирован, один находится в критическом состоянии.

Лаура Кеффер