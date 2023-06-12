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Космонавты поздравили россиян с Днем России с борта МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили россиян с Днем России с борта Международной космической станции. Видеопоздравление опубликовал «Роскосмос» в Telegram.

«Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества»,— заявил в поздравлении господин Прокопьев. Господин Федяев сказал, что преданность отчизне всегда будет основой единства страны. Господин Петелин отметил, что поколения россиян соединяют история, духовные ценности и нравственные устои.

День России отмечается с 1992 года 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года 12 июня является нерабочим днем.

Леонид Уварчев

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