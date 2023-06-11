При посадке в Кольцово у самолета Red Wings отказала система управления шасси, пострадавших нет

У самолета авиакомпании Red Wings, заканчивающего выполнение рейса RWZ-4206 по маршруту Анталья (Турция) — Екатеринбург, при посадке отказал механизм управления передней стойкой шасси. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В самолете находились 35 пассажиров, среди них пятеро детей. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. По факту произошедшего транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов.

Напомним, в прошлом году у самолета А-320 «Уральских авиалиний» при посадке в аэропорту Иркутска лопнули шасси. В ходе проверки выяснилось, что разрушение колес произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей экипажем. Командира воздушного судна оштрафовали на 2,5 тыс. руб.

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