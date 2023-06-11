По факту смертельного ДТП в Бахчисарайском районе начали проверку

По факту аварии на автотрассе «Береговое — Бахчисарай», при которой погибли четыре человека, начали доследственную проверку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Собранные в ведомстве материалы передали в управление следственного комитета России по региону.

Авария в Бахчисарайском районе произошла в результате лобового столкновения автомобилей Kia и Renault. Погибли оба водителя и два взрослых пассажира Renault. В автомобиле также находились четверо несовершеннолетних. Их доставили в больницу с различными травмами.

Анастасия Донскова

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