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Четыре человека погибли в автокатастрофе на трассе Береговое — Бахчисарай

В Бахчисарайском районе при столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, столкновение Kia и Reno произошло 11 июня около 10:10 на автодороге «Береговое-Бахчисарай». Предварительной причиной аварии стал выезд корейского автомобиля на полосу встречного движения.

Среди погибших женщина-водитель Kia, водитель и два взрослых пассажира Reno. Травмы получили четверо несовершеннолетних. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Крыма. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Анастасия Донскова

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