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ВСУ более 100 раз обстреляли Белгородскую область за последние сутки

Оперштаб Белгородской области опубликовал традиционную сводку по обстрелам региона ВСУ за предыдущие сутки, 9 июня. По данным властей, в приграничных поселках региона было зафиксировано более 100 случаев «прилетов» боеприпасов различных видов и девять атак с беспилотных летательных аппаратов.

Большая часть обстрелов приходится на Шебекинский городской округ. По нему ВСУ выпустили за сутки, по данным российских властей, 82 единицы боеприпасов. В частности, в Шебекино удары наносились по окраинам практически полностью расселенного 40-тысячного города. Пострадавших нет, власти продолжают вести подсчет количества разрушенных и поврежденных домов и автомобилей.

По примыкающему к Шебекину поселку Новая Таволжанка было выпущено десять снарядов их реактивной системы залпового огня «Град». Повреждено шесть домов. По селу Муром выпустили 15 снарядов из миномета. Пострадавших среди мирного населения и разрушений граждански объектов нет. В селе Белянка зафиксировано «два прилета» на территорию сельхозпредприятия, где были повреждены две машины. Пострадавших не было.

В селе Нижнее Березово Шебекинского округа в результате «пяти прилетов» есть пострадавшая среди гражданского населения

Женщина получила легкое осколочное ранение ноги и отказалась от госпитализации. Разрушений в селе не было. Также по селу Терезовка было выпущено три минометных снаряда, но пострадавших и разрушений нет.

Помимо обстрелов из ствольной артиллерии в Шебекинском округе было зафиксировано восемь сбросов взрывных устройств с бесплотных летательных аппаратов (БПЛА)

В Белгородском районе 16 минометных снарядов было выпущено по селу Журавлевка, девять — по селу Нехотеевка. Пострадавших и разрушений нет было. Также после того, как над Белгородом российская система ПВО ударила по двум «воздушным целям», в пригородном поселке Разумное осколками повредило четыре автомобиля, в селе Никольское — посекло фасад и кровлю одного частного дома. Еще один автомобиль был поврежден в самом Белгороде, но пострадавших не было.

Также в Белгороде на офисное здание упал беспилотник со взрывным устройством. «Детонации не произошло, но дрон загорелся. Никто не пострадал. Частично разрушена крыша здания. Осколками повреждены два автомобиля»,— рассказали в оперштабе.

Под огнем вчера также были Волоконовский район и Грайворонский городской округ. В первом ВСУ из ствольной артиллерии трижды обстреляли окраину села Тишанка, пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском округе по селу Смородино было выпущено два минометных снаряда, обошлось без пострадавших, но в трех домах повреждена кровля. Также в оперштабе сообщили, что «противник сбросил две гранаты на территории рядом с селом Дроновка». Там обошлось без последствий для гражданских.

Сергей Калашников

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