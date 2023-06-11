Матвиенко в статье «Россия сосредотачивается» призвала освободиться от иллюзий относительно Запада

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко написала статью «Россия сосредотачивается» ко Дню России. В ней она призвала освободиться от иллюзий относительно Запада, отметила, что конфликт на Украине готовился США, и заявила, что «нам есть, что предложить миру».

В опубликованной на сайте СФ статье, госпожа Матвиенко написала, что Россия не считает Запад «исконным врагом», но «история свидетельствует» — западные страны рассматривают РФ «как нечто чуждое европейской цивилизации». «Этот настрой глубоко укоренен в европейском обществе, его нельзя не учитывать»,— написала она.

Валентина Матвиенко уверена, что в ходе спецоперации «мы защищаем свою Родину» от «самой большой угрозы со времени окончания Великой Отечественной войны». Она утверждает, что военные действия ведут «США, их союзники» на «территории Украины руками ее вооруженных сил».

В конце статьи Валентина Матвиенко написала, что Россия «обладаем огромным потенциалом». «В наличии единство общества, боевой настрой. А главное — нам есть, что предложить миру. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!»— закончила свою статью госпожа Матвиенко.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».