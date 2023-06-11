Замминистра обороны Украины Анна Маляр обвинила РФ в подрыве Каховской ГЭС с целью высвобождения резервов

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Каховской ГЭС произошел подрыв, к которому причастна Россия. По ее словам, тем самым российская сторона планировала предотвратить наступление ВСУ, «сузив географию возможных действий» украинской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Маляр

Фото: Michal Dyjuk / AP Анна Маляр

Фото: Michal Dyjuk / AP

«Подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожский и Бахмутский направления»,— написала Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Кроме того, замминистра обороны заявила, что разрушением гидроэлектростанции Россия попыталась отвлечь Украину, вынудив ее перебросить часть своих сил на «ликвидацию техногенной катастрофы» и сделав невозможным наступление на подконтрольный российским силам левый берег Днепра в Херсонской области.

О прорыве плотины Каховской ГЭС стало известно 6 июня. Официальные лица России назвали произошедшее терактом и обвинили в произошедшем власти Украины. Российская сторона утверждает, что причиной прорыва плотины стали обстрелы ВСУ, которые продолжались несколько месяцев. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев говорил, что за сутки до прорыва по указанию украинских властей «был произведен масштабный сброс воды» на Днепровский каскад ГЭС.

В Кремле посчитали, что одна из целей диверсии — лишение Крыма водоснабжения. Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что столь мощное сооружение, как Каховская ГЭС, невозможно разрушить извне, «подрыв должен был быть совершен изнутри». По его словам, российские военные хотели предотвратить наступление ВСУ в этом направлении.

О реакции мирового сообщества на прорыв плотины Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Лусине Баласян