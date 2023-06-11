В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории завода «Ростсельмаш»

В Ростове-на-Дону на территории завода «Ростсельмаш» произошло возгорание на площади 80 кв. метров. В Telegram-каналах публикуются видеозаписи, на которых с территории завода поднимается густой черный дым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара на территории завода «Ростсельмаш»

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Последствия пожара на территории завода «Ростсельмаш»

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В региональном управлении МЧС сообщили, что «горят покрышки», передает ТАСС. Сообщения о пожаре в СМИ появились примерно в 12:20 мск. В 12:24 местное издание 161.ru со ссылкой на сотрудников ведомства сообщило, что пожар удалось локализовать. В тушении огня задействованы 6 человек и 11 спецмашин.

«Ростсельмаш» — крупнейший производитель комбайнов и один из крупнейших производителей тракторов в РФ. В группу входят 13 предприятий. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники.