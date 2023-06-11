Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» двум участникам спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу в национальном центре управления обороной вручил высшие госнаграды — медали «Золотая Звезда» — двум участникам спецоперации на Украине. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Первая награда была вручена командиру танка старшему сержанту Николаю Матреницкому. Экипаж под его командованием сдержал наступление сил противника на одном из тактических направлений.

Второй награды был удостоен командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев. Рота под его командованием держала двухчасовой бой с неравными силами противника и заставила его отступить.

Медаль «Золотая Звезда» вручается в знак особого отличия гражданам, удостоенным звания Героя России.

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