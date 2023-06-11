Большой хоровой собор пройдет в Ижевске 11 июня

Сегодня, 11 июня, в Ижевске пройдет традиционный Большой хоровой собор «Россия музыкальная». Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, он начнется в 20:00 на ступенях собора Александра Невского. В этот раз он посвящен 150-летию Сергея Рахманинова и 130-летию со дня смерти Петра Чайковского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Большом хоровом соборе будут примут участие Государственный симфонический оркестр Удмуртии, сводный профессиональный хор в составе камерного хора им. П.И. Чайковского и академической хоровой капеллы республики, большой сводный хор детских школ искусств города Ижевска и инклюзивный хор Удмуртии «Многоголосие», солистка театра оперы и балета Удмуртии Альбина Гордеева.

Прозвучат произведения Сергея Рахманинова «Приидите», «Богородице», «Шестопсалмие», «Вокализ», «Три русские песни», «Славься», «Ангел», Петра Чайковского «Единородный», «Верую» «Соловушко», «Легенда», «Коронационный марш», Александры Пахмутовой «Вопрос», Якова Дубравина «О чем мечтают дети на планете», Юрия Саульского «Желаю тебе, земля моя», Александра Гречанинова «Гимн России», Евгении Копысовой «Удмуртии моей», Михаила Глинки «Славься».

В связи с проведением мероприятия будет закрыто движение транспорта 11 июня с 17:00 до 18:00 по ул. М. Горького от ул. К. Либкнехта до ул. Советская, с 18:00 до 22:30 — по ул. М. Горького от ул. К. Либкнехта до ул. Бородина.

Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, движение троллейбуса №6 с 16:30 будет закрыто, троллейбус №9 с 16:30 будет следовать по маршруту: пос.Машиностроителей — ул. Новоажимова — ул. К.Либкнехта - ул. Орджоникидзе — завод «Нефтемаш».

Подробнее о мероприятиях в День России и День города в Ижевске 12 июня — в афише «Ъ-Удмуртия».

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