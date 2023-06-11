В Ярославле не будет транспортно-пересадочных узлов

В Ярославле не создан транспортно-пересадочный узел в районе Красной и Богоявленской площади. Об этом сообщается в отчете мэрии об исполнении стратегии развития Ярославля до 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Транспортные развязки в центре Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Транспортные развязки в центре Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Создание транспортно-пересадочных узлов, в которых бы действовал бесплатный пересадочный тариф, предлагалось в рамках транспортной реформы 2021 года. Данная мера должна была привести к сокращению дублирования маршрутов общественного транспорта. До 2030 года планировалось организовать три транспортно-пересадочных узла, причем первый должен был появиться до 2023 года в районе Красной и Богоявленской площади. Еще два — в Дзержинском и Заволжском районах. Теперь в мэрии Ярославля отчитались, что данный пункт стратегии города не реализован.

«Организация транспортно-пересадочного узла в центре города была запланирована при введении в действие транспортной реформы с организацией маршрутной схемы для перевозки пассажиров с пересадкой в центральной части города. Данная транспортная реформа в действие не введена»,— отмечается в отчете мэрии Ярославля, представленном депутатам муниципалитета.

Также в стратегии развития Ярославля до 2023 года планировалось введение выделенной полосы для общественного транспорта на Московском проспекте. Согласно отчету мэрии, эта позиция также не воплощена в жизнь. В стратегии развития города предполагалось проведение капитального ремонта 41,8 км трамвайных путей и модернизация 6 тяговых подстанций в Ярославле.

«Капитальный ремонт трамвайных путей модернизация тяговых подстанций не проводились в связи с отсутствием средств АО "ЯрГЭТ". Произведена замена наиболее изношенных участков контактной сети»,— отметили в мэрии.

Новые трамвайные пути в Ярославле все же должны появиться, но только в рамках реализации концессионного соглашения. Срок реализации также сдвинулся — до середины 2025 года.

Андрей Иванов