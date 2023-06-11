«Укргидроэнерго» зафиксировала «следы обмеления» на снабжающих Северо-Крымский канал участках Днепра

Компания «Укргидроэнерго» сообщила в своем Telegram-канале, что уровень воды в Каховском водохранилище за сутки опустился ниже 10 м — до 9,35 м. Со дня прорыва плотины Каховской ГЭС уровень воды снизился на 7 м. Вода убывает в среднем со скоростью 4–5 см в час. На участках Днепра, которые снабжают водой Северо-Крымский канал, «появились следы обмеления», добавили в компании.

По Северо-Крымскому каналу вода поступает в Крым. Власти полуострова говорили, что прорабатывают альтернативный способ водоснабжения канала: закачивать воду в канал с помощью насосов.

В результате прорыва плотины Каховской ГЭС произошел неконтролируемый сброс воды, которая затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. Каховское водохранилище, в частности, обеспечивает работу пруда-охладителя на Запорожской АЭС.

Подробнее о ситуации с Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».