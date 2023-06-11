Число вагонов на «Орланах» Челябинск—Екатеринбург увеличили до 13 июня

На поездах «Орланы» сообщением Екатеринбург — Челябинск с 10 по 13 июня увеличено количество вагонов, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК, совместное предприятие СвЖД и правительства Свердловской области).

«В связи с большой популярностью составом из четырех вагонов ''Орлан'' будет курсировать ежедневно в период выходных дней»,— говорится в сообщении.

Напомним, на «Орланах» из Екатеринбурга в Челябинск за первые полгода курсирования перевезли 70,5 тыс. пассажиров. С 1 февраля 2023 года в связи с высокой востребованностью среди пассажиров по маршруту начала курсировать вторая пара поездов.

Сейчас «Орланы» отправляются из Екатеринбурга в 08:36 и 18:00, из Челябинска — в 06:39 и 19:06. Время в пути составляет около 4 часов. На маршруте предусмотрены остановки на о.п. Первомайская, о.п. Ботаническая, станциях Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш и о.п. 236 км.

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