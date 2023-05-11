На «Орланах» из Екатеринбурга в Челябинск перевезли более 70 тыс. пассажиров

Поезда «Орланы» сообщением Екатеринбург — Челябинск за первые полгода курсирования перевезли 70,5 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД). Напомним, первый рейс состоялся 11 ноября 2022 года. С 1 февраля 2023 года в связи с высокой востребованностью среди пассажиров по маршруту начала курсировать вторая пара поездов.

Сейчас «Орланы» отправляются из Екатеринбурга в 08:36 и 18:00, из Челябинска — в 06:39 и 19:06. Время в пути составляет около 4 часов. На маршруте предусмотрены остановки на о.п. Первомайская, о.п. Ботаническая, станциях Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш и о.п. 236 км.

В июле 2022 года главы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер подписали соглашение о развитии железнодорожного транспорта в пригородном сообщении. Ранее Алексей Текслер сообщал, что власти Свердловской и Челябинской областей обсуждают запуск скоростного поезда «Ласточка» из Екатеринбурга в Челябинск.

Диана Сунагатуллина

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