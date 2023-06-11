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Коммерсантъ FM
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Единоросс Выборный предложил правительству обеспечить охраной школы в малых городах

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия») предложил правительству сделать обязательной охрану школ в населенных пунктах с населением до 100 тыс. человек. По его информации, около 24 тыс. сельских школ сегодня лишены профессиональной охраны.

Господин Выборный направил обращение вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, передают «Известия». Он попросил пересмотреть постановление правительства по требованиям к антитеррористической защищенности объектов Минпросвещения.

Как сообщил депутат, в документ в 2022 году были внесены поправки, по которым охране не подлежат школы, расположенные в населенных пунктах с населением до 100 тыс. человек. По словам господина Выборного, в таких школах роль охраны возложена на технический персонал. «Но это несправедливо и неправильно, когда в крупных городах государственные школы охраняют по высшему разряду, а в поселках и малокомплектных это зависит от того, есть ли средства на эти цели у родителей»,— сказал депутат «Известиям». По мнению господина Выборного, организация охраны должна вестись централизовано, с помощью и под наблюдением государства.

Как в России хотят улучшать безопасность в образовательных учреждениях — в материале «Ъ» «Школы особого режима».

Леонид Уварчев

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