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Коммерсантъ FM
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В Израиле 23-ю неделю протестуют против судебной реформы

Тысячи людей вышли на протесты против планов судебной реформы в Израиле, демонстрации продолжаются 23-ю неделю подряд. В Тель-Авиве, где прошла основная акция протеста, собрались десятки тысяч человек, сообщает AP. По данным AFP, в центре города собрались тысячи протестующих.

«Для израильского народа очень важно сохранить демократию в Израиле»,— заявил один из демонстрантов.

Критику вызывает то, что реформа правительства Биньямина Нетаньяху ограничит полномочия Верховного суда. В кабмине утверждают, что изменения необходимы, чтобы сбалансировать ветви власти.

В марте господин Нетаньяху объявил о «паузе», чтобы провести переговоры касательно реформы. В мае парламент одобрил госбюджет Израиля, и премьер пообещал «продолжать усилия по достижению как можно более широкого взаимопонимания по правовой реформе».

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Восстал народ израилев».

Мария Федотова

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