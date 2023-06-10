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СК возбудил уголовное дело по факту обрушения трибун в Ленобласти

Следственный комитет по городу Всеволожск возбудил уголовное дело по факту обрушения трибун в цирке-шапито в поселке Лесколово Ленобласти. СК нашел признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

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Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

По данным следствия, в субботу, 10 июня, в поселке Лесколово во время представления в цирке-шапито «Малибу» обрушилась трибуна. СК сообщает от 150 зрителях, находившихся на шоу, и двух пострадавших несовершеннолетних — шести и восьми лет. Их госпитализировали в местную больницу.

В настоящий момент место происшествия осматривают следователи, криминалисты и полиция. СК также задержал 31-летнего директора цирка, с ним проводят следственные действия для выяснения обстоятельств и причин обрушения. Ход и результаты расследования поставлены городской прокуратурой на контроль.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что прокуратура Ленинградской области начала проверку после обрушения трибун в цирке. По данным областной администрации, пострадало семь человек, пятеро из которых — несовершеннолетние.

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