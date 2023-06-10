Прокуратура Ленобласти начала проверку после обрушения цирковых трибун в Лесколово

Прокуратура Ленинградской области начала проверку после обрушения трибун в цирке поселка Лесколово. Количество пострадавших выросло до семи, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

На месте работают правоохранительные органы, они устанавливают обстоятельства произошедшего. Заместитель Всеволожского городского прокурора происшествия координирует действия правоохранительных органов и специализированных служб, рассказали в областной прокуратуре.

В настоящий момент известно о семи пострадавших. По данным администрации Ленобласти, пятеро из них — несовершеннолетние. Все пострадавшие находятся на обследовании в Токсовской больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительно.

Трибуны обрушились в посадке Лесколово Всеволожского района Ленобласти во время циркового выступления. По словам очевидцев, это случилось в начале программы, на ней присутствовало около 120 человек.

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