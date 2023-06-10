Воронежский ФК «Факел» после второй победы над красноярским «Енисеем» сохранил место в РПЛ

Ответный матч между воронежским ФК «Факел» и красноярским «Енисеем» за право играть в Российской премьер-лиги завершился 10 июня уверенной победой хозяев - 2:0. На трибунах Центрального стадиона профсоюзов собрались почти 15 тысяч болельщиков, которые после финального свистка благодари команду за насыщенный сезон. Главные тренеры команд разошлись во мнениях относительно закономерности итога двухматчевого противостояния (первая игра завершилась победой воронежцев с минимальным счетом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

Главным героем матча оказался полузащитник хозяев Роман Акбашев, который сначала выдал тонкую передачу на форварда Евгения Маркова прямо в штрафную соперника, после чего нападающего сбили, и судья назначил пенальти. В результате на десятой минуте тот же Акбашев открыл счет с одиннадцатиметровой отметки. До конца первого тайма воронежцы владели инициативой и максимально жестко встречали соперника на своей половине поля. Особенно заведенным казался капитан «Факела» Ираклий Квеквескири, который в результате подкатов получил желтую карточку, несколько раз был близок ко второй и в итоге был заменен еще до перерыва.

Во втором тайме гости уже выглядели опаснее, а хозяева перешли на игру в контратаках. Одна из них уже на 70-й минуте привела к тому, что Роман Акбашев оказался один на один с вратарем «Енисея» и сделал дубль. Красноярцы не сбавили давления, проводили все больше замен и смогли создать несколько серьезных моментов, один из которых закончился попаданием в перекладину ворот хозяев.

На послематчевую пресс-конференцию главный тренер «Факела» Вадим Евсеев пришел с мокрой головой и зачесанными назад волосами. «Чувствую гордость за ребят, болельщиков, руководство и губернатора. Путь был трудный, но мы его выполнили. Матч был сложный, цена ошибки стоила дорогого. Сопернику нечего было терять, они атаковали, но мы забили по итогам двух игр три мяча, а противник ноль»,- заявил наставник. Он назвал итог двухматчевого противостояния «закономерным», напомнив, что у него «уже не первая такая баталия»: «Много говорить не надо, надо порадоваться». При этом Вадим Евсеев попросил пока не спрашивать его о планах на следующий сезон, которые будет определять руководство клуба.

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов призвал журналистов и болельщиков быть последовательными, ведь, по его мнению, в этот день в Воронеже «не выиграла бы даже "Барселона"». «Потому что при таком судействе выиграть невозможно. Пенальти, который поставили нам, не было, был пенальти на нашем игроке Окладникове, но его не назначили. А воронежцу Квеквескири должны были показывать красную карточку. Когда отключают VAR на важнейшей игре, это неправильно. Говорили, что это потому, что wi-fi отключен, но команда "Факела" смотрела трансляцию. Судейство было в пользу одной команды. Наши футболисты чувствуют несправедливость, они классно играли. Была сегодня великолепная аура у матча, но такая победа "Факелу" не нужна, это не красит футбол. Нам бы всем хотелось, чтобы на футбольном поле бились мастерюги, но в равной борьбе. Проанализируем ситуацию и решим, будем ли жаловаться на судейство», - рассказал господин Ивахнов.

Матч между «Факелом» и «Енисеем» проходил после недавней атаки беспилотников на Воронеж и при повышенных мерах безопасности. На стадионе не работал мобильный интернет.

Новый сезон РПЛ стартует 28 июля.

Александр Прытков, Андрей Цветков