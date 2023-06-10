В Лесколово Ленобласти во время циркового представления обрушились трибуны

В поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области обрушились трибуны во время представления цирка. На них находились зрители, пишет 78.ru.

По словам очевидцев, в зале находилось около 120 человек, большая часть из которых — дети. На момент крушения трибун представление только начиналось, проходило выступление с енотом.

На место происшествия приехали пожарные, полиция и скорая. По предварительной информации, пострадало пять человек, среди которых двое — несовершеннолетние. Девочку с травмой ноги госпитализировали в больницу Токсово.

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