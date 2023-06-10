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Скончался еще один отравившийся «Мистером сидром» нижегородец

В Нижегородской области количество жертв суррогатного алкоголя «Мистер сидр» выросло до трех — в реанимации скончался один из пациентов, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

В больнице остается еще один отравившийся нижегородец, он находится в крайне тяжелом состоянии. «Продолжается интенсивное лечение в реанимации. Медики стараются сделать все от них зависящее», — написал Давид Мелик-Гусейнов.

Еще двое пострадавших нижегородцев ранее были выписаны.

О массовых отравлениях стало известно 5 июня. Напиток выпускался самарским ООО «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка». Опасный сидр изъяли в 11 регионах России. По данным Минздрава, общее число жертв в России превысило 30 человек, 101 пострадал.

По результатам экспертиз в напитке были обнаружены примеси метанола и этилбутирата. Владелец «Анди» Анар Гусейнов задержан по уголовному делу об оказании небезопасных услуг.

Анастасия Еремина

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