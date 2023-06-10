Из премьер-лиги вылета нет

В Российской премьер-лиге определился состав участников на следующий сезон. По итогам стыковых матчей между клубами РПЛ и первого дивизиона прописку в элите сохранили «Пари Нижний Новгород» и «Факел». Нижегородцы на своем поле проиграли московской «Родине» — 0:2, но взяли верх благодаря более весомой победе в гостях. Воронежцы, одолевшие красноярский «Енисей» в первой встрече, разобрались с ним и дома — 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Пари Нижний Новгород» и «Родина»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Матч между командами «Пари Нижний Новгород» и «Родина»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После того как клубы премьер-лиги выиграли свои стыковые матчи у представителей первого дивизиона на выезде, уже не было почти никаких сомнений, что «Нижний Новгород» и «Факел» останутся в элите отечественного футбола. Нижегородцы после крупной победы над «Родиной» 3:0, казалось, вообще могли ни о чем не беспокоиться. А какое-то подобие интриги сохранялось разве что в противостоянии «Факела» и «Енисея», так как воронежцы в Красноярске добились минимального преимущества — 1:0.

Впрочем, даже «Нижнему Новгороду» не нужно было терять бдительности, чтобы не создать себе проблем на ровном месте. Однако уже на четвертой минуте арбитр Виталий Мешков назначил пенальти в ворота хозяев, зафиксировав игру рукой у Ильи Жигулева после подачи со стандартного положения. Потом еще несколько минут ушли на разбор эпизода бригадой VAR, которая даже попросила самого Мешкова пересмотреть его на мониторе, но тот не изменил своего решения, и «Родина» получила отличный шанс забить быстрый гол, что в ее ситуации было крайне важно.

Голкипер «Нижнего» Артур Нигматуллин справился с первым ударом Ивана Тимошенко, а вот отбил мяч неудачно, и нападающий москвичей с добивания все же открыл счет.

Вроде бы ничего страшного для нижегородцев еще не произошло. И они попытались сразу доказать, что успех «Родины» носил случайный характер. Но гости успешно отразили серию атак команды Сергея Юрана, а в середине первого тайма и вовсе удвоили перевес. Причем опять они отличились со стандарта, на сей раз с углового, и мощный Амур Калмыков, начинавший нынешний сезон в премьер-лиге в составе «Торпедо», головой отправил мяч в сетку. «Родина» быстро повела 2:0, и вот это уже было очень серьезно. «Нижний» даже немного «поплыл», думая скорее о том, как дотянуть до перерыва, не разбазарив весь свой запас прочности, чем о том, как забить и восстановить статус-кво.

В раздевалке Юрану, видимо, пришлось встряхнуть подопечных. Кроме того, главный тренер хозяев произвел тройную замену. Тем не менее второй тайм начался с неприятного удара Астемира Гордюшенко и сейва Нигматуллина. «Родина» зацепилась за результат и терпеливо ждала следующего шанса, а «Нижний Новгород» заметно нервничал и по-прежнему испытывал трудности в нападении. В принципе, весь футбол свелся к вязкой, сверхконтактной позиционной борьбе с множеством нарушений и пауз. Гости все-таки хоть как-то старались креативить, но натыкались на глухую оборону соперника, не стеснявшегося даже играть на отбой. Концовка, естественно, была нервной. «Родина» атаковала, а «Нижний» уже только отбивался и в итоге уступил с устраивавшим его счетом 0:2.

В матче «Факела» и «Енисея» тоже не обошлось без пенальти в самом дебюте. Здесь его заработали хозяева, когда автор победного гола в Красноярске Евгений Марков рухнул на газон в единоборстве с Николаем Марковым.

При этом инцидент выглядел неоднозначно и как минимум заслуживал проверки VAR, но по техническим причинам система видеопомощи в Воронеже отсутствовала, поэтому поправить судью Сергея Иванова было некому. Роман Акбашев четко реализовал 11-метровый и увеличил разницу по сумме двух встреч до двух мячей. А дальше «Факел» уверенно контролировал игру, не подпуская красноярцев к воротам. В первом тайме Валерий Кичин дважды пробил в створ издали, и вратарь хозяев Илья Свинов спокойно парировал оба удара.

Во избежание риска оказаться в меньшинстве наставник воронежцев Вадим Евсеев еще до перерыва даже заменил капитана Ираклия Квеквескири, который «висел» на желтой карточке и продолжал действовать на грани фола. А ведь он был едва ли не лучшим игроком в рядах «Факела» и запомнился в том числе опасным ударом рядом со штангой. Хотя, возможно, Евсеев излишне перестраховался, убрав с поля лидера команды. Во всяком случае, уже во втором тайме без Квеквескири в опорной зоне хозяева стали немного проседать, и «Енисей» перехватил инициативу. Андрею Окладникову чуть-чуть не хватило высоты прыжка, чтобы попасть в цель после острого навеса Кирилла Ушатова.

Правда, и полузащитник «Факела» Мохамед Брахими загубил супермомент, когда испортил потенциально голевую передачу Хызыра Аппаева и промахнулся с убойной дистанции. И все же воронежцы поймали гостей на контратаке.

Тот же Аппаев, исполнявший обязанности капитана после ухода Квеквескири, вывел один на один с Евгением Ставером Акбашева, который технично перекинул мяч через голкипера и оформил дубль. «Енисей» не смирился с поражением и остаток матча провел у чужих ворот, а Егор Иванов даже угодил в перекладину со штрафного. Но «Факел» уже не упустил победу — 2:0.

Таким образом, из премьер-лиги вылетели только два клуба — «Химки» и «Торпедо», которые покинули элиту напрямую, заняв соответственно 15-е и 16-е места. А из первого дивизиона поднялись казанский «Рубин» и калининградская «Балтика», которые также завоевали прямые путевки.

Александр Ильин