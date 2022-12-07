Глава хакасских единороссов Сергей Сокол может побороться за пост главы республики

В очередных выборах главы Республики Хакасия от «Единой России» (ЕР) может принять участие депутат Госдумы РФ Сергей Сокол. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

Выборы должны состояться в сентябре 2023 года. На предыдущих, в 2018-м, победу во втором туре одержал член КПРФ Валентин Коновалов. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в августе господин Коновалов на встрече с жителями города Сорска заявил о готовности пойти на второй срок.

В 2021 году Сергей Сокол победил на выборах в Госдуму РФ в одномандатном округе №35 в Хакасии, набрав около 29% голосов. Он является секретарем регионального отделения партии. В октябре, как сообщал сайт ЕР, господин Сокол написал заявление о добровольной мобилизации.

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Валерий Лавский