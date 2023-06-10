Псковский губернатор анонсировал создание оперативных отрядов содействия обороне

Губернатор граничащей с Эстонией и Латвией Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе сформируют оперативные отряды содействия обороне и безопасности. Их главная задача — содействие силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Михаил Ведерников пояснил, что решение принято по итогу изучения опыта граничащих с Украиной районов Белгородской области. «В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Они будут действовать во всех муниципалитетах. и в первую очередь в приграничных районах»,— сказал господин Ведерников на видео, опубликованном в его Telegram–канале.

По его словам, оперативные отряды будут в том числе содействовать в тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС, патрулировании важных объектов. «Это даст нам дополнительные возможности в части реагирования на сложные ситуации и информирования из первых уст с мест событий»,— указал губернатор.

Белгородская область подвергалась обстрелам с начала специальной военной операции на Украине. С мая обстрелы усилились. Также местные власти неоднократно сообщали о проникновении на территорию региона диверсионно-разведывательных групп. В боях на границе участвовали военные российской армии и пограничники.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян