Доход без условий

В Англии жителям страны начнут выплачивать 1,6 тыс. фунтов в месяц. Как пишет The Guardian, в эксперименте примут участие 30 человек, а длиться он будет два года. Исследователи аналитического центра Autonomy, которые хотят запустить такую программу, отмечают, что это позволит выяснить, как безусловный доход повлияет на психическое и физическое здоровье граждан. В чем основные недостатки этого эксперимента? Есть ли смысл проводить подобное исследование в России? Об этом — Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Глобальное изменение климата, технологические прорывы и промышленный переход — вот основные причины, которыми руководствовались в британском аналитическом центре Autonomy. По словам его директора Уилла Стронга, такой эксперимент позволит подготовить общество, чтобы в дальнейшем распространить практику по всей стране. Кроме того, это обеспечит необходимый уровень экономической безопасности.

По задумке, выплачивать 1,6 тыс. фунтов до вычета налогов или примерно 165 тыс. руб. по действующему курсу будут 30 участникам эксперимента. Безусловный базовый доход будут получать жители двух регионов. В Джарроу на северо-востоке Англии и в районе Ист-Финчли на севере Лондона. И если в провинции на предложенную сумму прожить можно, то в британской столице без дополнительных доходов обойтись не получится, отмечает местный журналист Павел Борисов:

«Мы говорим про 30 человек в нескольких районах. 1,6 тыс. фунтов для английской глубинки — это нормально. Но часть эксперимента проводится в лондонском районе Ист-Финчли. В Лондоне за 1,6 тыс. фунтов можно снять квартиру и поесть несколько дней. Сейчас, мне кажется, у населения страны нет ощущения, что в принципе есть возможность выстроить экономику таким образом. Плюс нет ни одной политической партии, которая поддерживала бы данный эксперимент. В Уэльсе проводится похожее исследование, оно ближе к реалиям, потому что они предлагают безусловный базовый доход людям, которым исполняется 18 лет, и которые выходят из-под государственной опеки. То есть это, скорее всего, дети сироты».

Пока в Autonomy ищут финансирование для своего проекта, сообщает British Broadcasting Corporation. Помимо бюджета в размере более 1 млн фунтов, на выплаты в течение двух лет потребуются дополнительные расходы в размере около 500 тыс. фунтов на само исследование.

Тем не менее Великобритания — не единственная страна, которая задумывалась об идее ввести безусловный базовый доход. В 2016-м референдум по этому поводу проводился и в Швейцарии, однако «за» высказалась только четверть респондентов, вспоминает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец:

«Такие эксперименты все показывают одно и то же. Качество жизни растет. Дальше возникает вопрос, откуда взять эти деньги. В Швейцарии у людей спрашивали: вводить или не вводить доход? Население выступило против. Не найдено способов, чтобы это все работало. Какое-то количество людей выйдет из экономики, не сочтет для себя нужным работать.

Значит, количество рабочих рук на рынке труда сократится. Вслед за этим последует инфляция и рост издержек на привлечение персонала, которому приходится платить больше.

Все-таки конкуренция — это один из основных стимулов развития человеческой цивилизации».

Эксперимент также в 2019-м проводили и в Калифорнии. И, как показало исследование, за год уровень безработицы среди получателей базового дохода сократилась с 12% до 8%. В то время как среди тех, кто не получал выплат, она выросла за год на 1% и составила 15%. Есть ли предпосылки для подобного эксперимента в России? Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец такой перспективы не видит:

«У нас в стране нет дополнительных ресурсов для того, чтобы вот так взять и раздавать всем деньги, сопоставимые с минимальной зарплатой. Это ляжет слишком большой нагрузкой на бюджет. Производительность труда в России невысокая. У нас нет возможности поднять МРОТ и минимальный уровень пенсий, а они довольно низкие. Первое, с чего нужно было начинать — это увеличение соцпособий и пенсий, для того, чтобы люди могли себе позволить что-то, помимо еды, потому что сегодня уровень МРОТ и пенсий позволяет им лишь не умереть с голоду».

“Ъ FM” спросил подписчиков в своем Telegram-канале, как изменилась бы их занятость, если бы им ежемесячно просто так перечисляли 130 тыс. руб. — именно столько по текущему курсу после вычета налогов будут получать в рамках эксперимента англичане. Только 10% участников опроса ответили, что прекратят трудовую деятельность. При этом 45% допускают, что уволятся и найдут более интересную работу с меньшей зарплатой. Столько же респондентов сообщили, что такая выплата никак не изменит их занятость.

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