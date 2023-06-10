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Острую кишечную инфекцию выявили у 10 детей из Верхней Пышмы, отравившихся в школьной столовой

В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили, что питавшиеся в столовой школы №33 в Верхней Пышме заболели острой кишечной инфекцией. Среди заболевших 10 детей и один вожатый. Деятельность столовой приостановлена.

Напомним, все дети питались в столовой школы №33, посещая разные городские детские летние лагеря. Изначально 12 человек обратились в больницу с жалобами на рвоту и температуру. По факту отравления детей проверку начала прокуратура.

Роспотребнадзором проводится эпидемиологическое расследование. На пищеблоке школы выявлены различные нарушения требований СанПиН. Носительство РНК-норовирусов второго генотипа также выявили у пяти сотрудников столовой. Их должны отстранить от работы.

Организатору питания выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Протокол о правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) будет направлен в суд.

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