Прокуратура Верхней Пышмы начала проверку из-за отравления детей в школьной столовой

В Верхней Пышме (Свердловская область) прокуратура начала проверку по факту отравления 12 детей в школьной столовой, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Все дети питались в столовой школы №33, посещая разные городские детские летние лагеря.

По данным прокуратуры, дети посещали городские лагеря «Детской школы искусств», школы №33 и спортивной школы «Велогор». Все учреждения организовывали питание на базе столовой школы №33. 12 детей обратились в больницу с жалобами на рвоту и температуру.

Роспотребнадзор взял пробы продукции столовой, а также материалы с поверхностей в пищеблоке. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Полина Хабарова

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