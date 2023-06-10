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Коммерсантъ FM
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Глава Полтавской области сообщили об ударе по военному аэродрому Миргорода

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что ночью под обстрел попал военный аэродром Миргорода. Он уточнил, что удар был нанесен баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками.

«Есть некоторый ущерб аэродромной инфраструктуре и оборудованию. Пострадавших нет»,— написал Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале, добавив, что после обстрела произошел пожар, сейчас он частично локализован.

В результате работы ПВО и падения обломков, рассказал Дмитрий Лунин, оказались повреждены восемь частых зданий и четыре автомобиля.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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