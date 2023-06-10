Почти 5 тысяч человек в Удмуртии привили от кори

В Удмуртии вакциной от кори привили 55% от подлежащих иммунизации граждан. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, в настоящее время продолжается иммунизация ранее не привитых против кори, не имеющих данных о прививках и не болевшие корью ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Всего планируется привить 8824 человека, в том числе 732 ребенка, 3 тыс. трудовых мигрантов и 100 прибывших из других территорий РФ.

По данным на 9 июня в Удмуртии привито 4833 человека (55% от подлежащих иммунизации), в том числе 457 детей (62%), 2983 взрослого населения (60%), 1616 трудовых мигрантов (54%) и 9 прибывших из других территорий РФ.

Напомним, в мае в Удмуртии было зарегистрировано два завозных случая кори, в том числе у одного ребенка. Оба заболевшие были не привиты против кори.

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