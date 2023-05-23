Еще один случай заболевания корью подозревают у ребенка в Ижевске

В столице Удмуртии в детский стационар Республиканской клинической инфекционной больницы госпитализировали ребенка с подозрением на заболевание корью. В настоящее проводится исследование его анализов, рассказала заместитель главного врача РКИБ Светлана Андреева. Видео с обращением специалиста опубликовала в Telegram вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Андреевой, эпидемиологическая обстановка по кори в Удмуртии находится под контролем. Ведется работа в очагах, проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Напомним, 22 мая в Ижевске зарегистрирован первый случай кори. Женщина 1974 года рождения госпитализирована в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. В настоящее время врачи организовали подомовой обход.