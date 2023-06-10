Фигуранта дела о диверсии на железной дороге в Свердловской области включили в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил жителя Свердловской области Владлена Меньшикова — фигуранта дела о покушении на диверсию на железной дороге — в перечень террористов и экстремистов. Информация появилась на сайте ведомства.

По данным источника «Ъ-Урал», 29-летний Владлен Меньшиков пытался устроить диверсию на 80-м км перегона «Реж — Стриганово», по которому двигались составы с военной техникой. Источник сообщал, что мужчина сотрудничал с «Легионом “Свобода России”» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), а преступные действия совершал по указанию неизвестного лица с украинской стороны.

Напомним, сейчас мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (Покушение на диверсию), ст. 275.1 (Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности России) и ст. 205.2 (Публичные призывы к террористической деятельности).

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