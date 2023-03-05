В Свердловской области фигуранту дела о покушении на диверсию ужесточили обвинение

В Свердловской области фигуранту дела о покушении на диверсию на железной дороге Владлену Меньшикову ужесточили обвинение. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Свердловский областной суд, ему добавили обвинение в сотрудничестве с иностранцами против безопасности РФ и в публичных призывах к терроризму.

По данным издания, сейчас мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ «Покушение на диверсию», ст. 275.1 «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности России» и ст. 205.2 «Публичные призывы к террористической деятельности».

По данным источника «Ъ-Урал», 29-летний Владлен Меньшиков пытался устроить диверсию на 80-м км перегона «Реж — Стриганово», по которому двигались составы с военной техникой. Источник сообщал, что мужчина сотрудничал с «Легионом Свобода России», а преступные действия совершал по указанию неизвестного лица с украинской стороны.

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