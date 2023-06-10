На спецоперации погиб 23-летний боец ЧВК «Вагнер» из Новоуральска

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 23-летний боец ЧВК «Вагнер» из Новоуральска (Свердловская область) Максим Чумаков. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. Прощание с погибшим состоялось в пятницу, 9 июня.

Защищать жителей Донбасса Максим Чумаков отправился добровольцем. «Очень жаль, что молодые ребята так рано уходят из жизни. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал. Вечная память герою»,— написал Вячеслав Тюменцев.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. Ранее в Ревде простились с мобилизованным, погибшим в зоне СВО.

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