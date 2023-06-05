В Ревде простились с мобилизованным, погибшим в зоне СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) при выполнении боевых задач погиб мобилизованный из Ревды (Свердловская область) Олег Зверев. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила глава города Татьяна Клепикова. Мужчину посмертно наградили орденом Мужества. Церемония прощания прошла в Ревде.

«Очень горько осознавать, что от нас уходят молодые ребята, сыны, мужья, отцы. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Олега. Весь город скорбит вместе с вами»,— отметила госпожа Клепикова.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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