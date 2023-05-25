В Севастополе расстреляли два беспилотника

В Севастополе в ночь на 25 мая силами Черноморского сбили два беспилотника с помощью стрелкового оружия. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Атака произошла в районе Качи. Еще несколько дронов заглушили и посадили средства радиоэлектронной борьбы.

«Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки»,— говорится в сообщении.

Ранее БПЛА сбили в северной части Крыма. Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона 19 мая.

Анастасия Донскова

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