В Севастополе расстреляли два беспилотника

В Севастополе в ночь на 25 мая силами Черноморского сбили два беспилотника с помощью стрелкового оружия. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Атака произошла в районе Качи. Еще несколько дронов заглушили и посадили средства радиоэлектронной борьбы.
«Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки»,— говорится в сообщении.
Ранее БПЛА сбили в северной части Крыма. Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона 19 мая.
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