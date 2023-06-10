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Коммерсантъ FM
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Минэнерго подтвердило снижение экспорта бензина из России

Минэнерго РФ подтвердило информацию «Ъ» о снижении экспорта бензина. Ведомство объяснило это исполнением рекомендации властей.

«Нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок, в том числе через биржу»,— сообщило ведомство «РИА Новости».

С начала года экспорт российского бензина вырос на 37%, до 2,5 млн тонн. Как выяснил «Ъ», после резкого роста оптовых цен в мае и рекомендаций Минэнерго сократить экспорт нефтекомпании снизили его в первую неделю июня вчетверо относительно конца мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин дальней перегонки».

Леонид Уварчев

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