Инженеры Нововоронежской АЭС раскрыли секреты контроля металла любознательным детям Воронежской области

Представители отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Нововоронежской АЭС (ОДМиТК НВАЭС)* и Нововоронежского политехнического института (НВПИ НИЯУ МИФИ)** встретились со школьниками Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи «Орион-36», отдыхающими на базе отдыха «Смена» города Воронеж.

Фото: РЦ «Орион-36»

Встреча проходила в рамках профориентационного проекта Нововоронежской АЭС «Атом рядом», целью которого является знакомство старшеклассников с профессиями, востребованными в атомной промышленности.

Старшеклассники, пожелавшие попасть на базу отдыха «Смена» в Воронеже, прошли конкурсный отбор в Региональном центре выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион-36» по профилю физика, математика и информатика.

«В мире насчитывается более 50 тысяч различных профессий. Около 500 из них ежегодно исчезает и примерно столько же возникает новых. Поэтому, когда необходимо было выбрать профессию, в первую очередь, определял надежную, перспективную и динамично развивающуюся отрасль, в которой были бы представлены разные направления деятельности. А это атомная промышленность — одна из ключевых, стратегических отраслей российской экономики, надежная основа обороноспособности и национальной безопасности России. Именно в этой области представлен огромный спектр профессий, которые в ближайшее время будут востребованы», — поделился опытом выбора профессии Александр Горяйнов, инженер ОДМиТК Нововоронежской АЭС.

Школьники Воронежа познакомились с азами профессии дефектоскописта, узнали о специфике контроля металла оборудования и трубопроводов на атомных станциях и увидели в действии современные переносные измерительные приборы, применяемые при контроле сварных соединений.

«Во время ремонтных кампаний на одном из энергоблоков атомной станции совместно со специалистами подрядных организаций осуществляем контроль более 3 тысячам сварных соединений трубопроводов систем безопасности. За короткий период, около 20 дней, необходимо проделать эту работу, применяя несколько различных методов контроля. От качества проведения этой работы зависит надежная и эффективная эксплуатация энергоблока в течение всего года», — рассказал об одном из периодов работы дефектоскописта Александр Горянов.

«Правильный выбор профессии — необходимое условие как для профессионального, так и для социального роста личности. Если человек любит свою профессию и творчески относится к ней, то он развивает в труде свои способности и лучшие черты характера. Желаем вам выбрать себе профессию, в которой вы не только раскроете свои способности, но и почувствуете себя полезными нашей стране и по-настоящему будете счастливы», — сказала Елена Клейменова, преподаватель Нововоронежского политехнического института.

В России действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. (Владимир Путин)