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Коммерсантъ FM
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Норвежский теннисист Рууд вышел в финал Roland Garros

Теннисист из Норвегии Каспер Рууд обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) со счетом 6:3, 6:4, 6:0. Матч продлился 2 часа 9 минут. В финале Рууд встретится с сербом Новаком Джоковичем.

24-летний Рууд является победителем десяти турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он два раза выходил в финал турниров Большого шлема — Roland Garros-2022 и прошлогоднего Открытого чемпионата США (US Open). Во Франции он уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а в США — испанцу Карлосу Алькарасу.

Призовой фонд Roland Garros составляет €49,6 млн. Финал в мужском одиночном разряде состоится 11 июня.

Эрдни Кагалтынов

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