В ЗВО опровергли причастность к утренней SMS-рассылке жителям Петербурга от имени военкоматов

В Западном военном округе заявили, что утренние SMS, полученные некоторыми жителями Санкт-Петербурга, в которых их просили явиться в военкоматы по месту жительства, рассылались не по их команде. Об этом в пресс-службе ЗВО рассказали агентству ТАСС.

«Такой команды не давалось. Эта система еще не доведена до окончательного решения»,— цитирует агентство своего собеседника.

При этом ранее в одном из районных военных комиссариатов корреспонденту «Ъ-СПб» подтвердили, что SMS-рассылка проводилась официально по распоряжению руководства. «Это не мошенники. Действительно, военкомат»,— сообщили там на вопрос о причастности к рассылке.

Напомним, утром 9 июня военнообязанным жителям Кронштадтского и Курортного районов Петербурга начали приходить SMS-сообщения о необходимости явиться в военный комиссариат, чтобы сверить данные воинского учета. До этого глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что такая рассылка уведомлений готовится для удобства граждан.

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