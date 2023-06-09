Избивший петербургского режиссера Анну Леонову хулиган избежал лишения свободы

Мировой судья судебного участка № 207 Санкт-Петербурга прекратила уголовное дело в отношении Николая Ларина, обвиненного в причинении легкого вреда здоровью по хулиганским мотивам после избиения в центре города режиссера и продюсера Анны Леоновой. Женщина официально приняла возмещение ущерба и примирилась с нападавшим.

«В суде Леонова заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Ларина. Пояснила, что обвиняемый принес ей извинения, возместил вред в размере 50 тыс. рублей. Считает, что причиненный ей ущерб таким образом фигурант полностью загладил. Никто из участников процесса не возражал»,— сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Ларина отпустили из-под стражи в зале суда. Отмечается, что ему вернули изъятые в качестве вещдоков кроссовки и брюки.

Инцидент с Анной Леоновой случился на Суворовском проспекте 28 января 2023 года. Как рассказала сама продюсер, она сделала замечание неизвестному, справлявшему нужду в подворотне, после чего тот догнал ее на улице, набросился с криками «Умри!» и сильно избил. Женщине диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, контузию придаточного аппарата и многочисленные гематомы. Ларина задержали по обвинению в нанесении телесных повреждений на следующий день.

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